В Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание – момент обвала попал на видео

В Харькове 1 января обрушилась стена четырехэтажного офисного здания по адресу: пр. Гагарина, 20, однако известно об этом стало только 4 января.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Об инциденте правоохранителям сообщили 4 января около 12:00. На место выезжали сотрудники прокуратуры, полиции и ГСЧС. При осмотре места происшествия пострадавших не обнаружили.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушений правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и нарушений правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 275 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия.

В свою очередь в мэрии предположили, что обрушение здания может быть связано со строительством, которое ведется в непосредственной близости от места ЧП. Харьковский городской голова Игорь Терехов поручил профильному департаменту «выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство».

Напомним, 27 ноября в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на пятом этаже), в результате чего разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, последнего мужчину нашли спустя сутки, также троих пострадавших достали из-под обломков дома и 54 человека эвакуировали из здания.