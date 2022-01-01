«Противостояние» в «инфекционке»: Студзинская в сопровождении полиции прошла в кабинет директора, Федорова выносит свои вещи

В среду, 5 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжилось противостояние экс-директора больницы Светланы Федоровой и новоназначенной и.о. директора Ярославы Студзинской.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

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11:32 Федорова говорит, что ей не хватит одного дня, чтобы вынести все свои вещи.

В то же время приехавшим журналистам отдельные медработники заявили, что полицейские их избивали и таскали за волосы. Федорова заявила, что «полиция избивала людей ногами». Однако даже на видео можно посмотреть, что полиция просто прошла цепью к кабинету, никого не избивая и не таская за волосы.



11:16 Между полицей диалога и частью работников больницы возникают перепалки. Тем временм Федорова в прямом эфире собирает свои вещи. При этом заявляет, что специально затягивает время, надеясь, что полиция уйдет.

11:13 Федорова выносит свои вещи из кабинета. У нее в шкафу оказался алкоголь. Сама Федорова заявила, что элитного там нет.

- Все элитные напитки я вывезла позавчера, - заявила она.

10:50 Спустя несколько часов противостояния в конфликт вмешались сотрудники полиции. Они силой оттеснили от прохода работкиков больницы и провели Ярославу Студзинскую в кабинет директора больницы.

10:42 5 января Ярослава Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы. Последние вызвали сотрудников больницы и не пустили на рабочее место Студзинскую. При этом Федорова постоянно подстрекала медработников, скандируя «Геть», и не давая возможности новоназначенной и.о. директора пообщаться с коллективом.

При этом она постоянно манипулировала, заявляя, что Студзинская хочет забрать деньги, чтобы отдать их главе ОГА Виталию Киму, что она развалила свое отделение в БСМП. И каждый раз, когда Студзинская хотела высказать свою позицию, Федорова начинала скандировать «Геть».

В итоге Ярославе Студзинской так и не дали возможность пройти на своей рабочее место.

На данный момент на месте находятся полицейские, а также полиция диалога.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.