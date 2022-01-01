На Закарпатье из-за дождей сошли два селевых потока – десятки домов оказались подтоплены

На Закарпатье в результате сильных дождей взошли два селевых потока и подтоплены три десятка домов.

Об этом сообщают в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Уточняется, что селевые потоки сошли в Хустском районе в селе Нижний Быстрый на дорогу регионального значения Р21 и на автодороге национального значения Н09 в городе Рахов. В обоих случаях над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено.

Также по состоянию на утро 5 января на территории Закарпатской области в результате поднятия грунтовых вод зафиксирован ряд подтоплений. В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплены 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство.

Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, летом из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе аннексированного Россией Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.