Южная Корея заявила, что в КНДР запустили нечто похожее на баллистическую ракету

Северная Корея с утра 5 января запустила в Японское море нечто похожее на баллистическую ракету.

Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет Yonhap.

По данным военных, КНДР запустила ракету из провинции Чаганг-ду, граничащай с Китаем.

Это первый запуск снаряда из Северной Кореи с октября 2021 года. Тогда также из провинции Чаганг-ду запустили новую баллистическую ракету с подводной лодки. Сама Северная Корея подтвердила испытание.

Напомним, в сентябре северокорейские военные провели пуск как минимум одной ракеты в сторону Японского моря.