В Вознесенске полицейские разыскивают 14-летнего Алексея Церуша, который еще днем ушел из дома и не вернулся

Вознесенским районным управлением полиции разыскивается Церуш Алексей Алексеевич 2007 г.р., который сегодня, 5 января, днем ушел из дома в городе Вознесенск и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темные, имеет шрам на лице около левого глаза.

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, серая шапка, синие джинсы, свитер вязаный синего цвета, черные макасины.