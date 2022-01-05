В Вознесенске полицейские разыскивают 14-летнего Алексея Церуша, который еще днем ушел из дома и не вернулся

Вознесенским районным управлением полиции разыскивается Церуш Алексей Алексеевич 2007 г.р., который сегодня, 5 января, днем ушел из дома в городе Вознесенск и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темные, имеет шрам на лице около левого глаза.
Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, серая шапка, синие джинсы, свитер вязаный синего цвета, черные макасины.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: город Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134)-3-31- 51, 066-912-50-27, 102», - говорится в сообщении.