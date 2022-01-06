Протесты в Казахастане: В Алма-Аты силовики проводят зачистку города, сообщается о десятках погибших протестующих

В Казахстане уже несколько дней по всей стране проходят массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались 2 января в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивение, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

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08:50 В Алматы минувшей ночью были попытки штурма административных зданий, департамента полиции, а также районных управлений и отделов полиции.

Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются, заявила официальный представитель полиции Салтанат Азирбек.

В сети публикуют видео зачистки площади Республики с привлечением бронетехники.

Тем временем, протесты продолжаются и в других городах Казахстана.

08:35 Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане будут заниматься в первую очередь охраной объектов инфраструктуры, заявил председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

- ОДКБ в основном лишь будет обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее, — подчеркнул российский политик.

При этом Калашников уверен, что операциями по зачистке территории и другой работой в поле будут заниматься сотрудники силовых структур Казахстана.

Вместе с тем он добавил, что миротворцы «смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет Президент Казахстана нужным».