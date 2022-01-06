СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 6,6 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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09:02 В Украине за минувшие сутки, 5 января, зафиксировано 6 632 подтвержденных случаев COVID-19. Это больше чем накануне (4 571 положительный тест). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 028 человек; летальных случаев - 187, выздоровел - 9 121 человек.

За последние сутки в Украине проведено 70 059 тестов, в т. ч.:

- методом ПЦР - 32 812

- методом ИФА - 4 943

- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 304.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 689 291 человек;

- выздоровело - 3 500 914 человек;

- летальных исходов - 96 896;

- проведено ПЦР-тестирований - 16 898 750