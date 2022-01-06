Подтоплены дома, размыты дороги и деревянные мосты: На Закарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды

По состоянию на четверг, 6 января, в Закарпатье из-за непогоды, которая длится уже несколько дней, затоплено 177 домохозяйств, 38 подвалов жилых домов, 1 подвальное помещение ОШ №3 пгт. В. Бычков и 3 помещения трансформаторных подстанций: на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов.

Об этом сообщает вправление ГСЧС Закарпатье по состоянию на 06:00 утра.

Вместе с тем произошли и оползни на жилые дома. Один на Тячевщине, в селе Немецкая Мокрая, здесь его ликвидировали органами местного самоуправления . Другой в селе Тарасовка, работы продолжаются.

Также, обнародована информация о дорогах. Через 2 дня в области подтопило немало путей и сельскохозяйственных угодий. Основная часть уже расчищена, но некоторые работы до сих пор запланированы на сегодняшний день.

Сообщается, что в результате интенсивных дождей и повышения уровня воды в с. Стригальня Хустского района повреждена дорога местного значения «Межгорье-СиневирСтригальня» протяженностью ориентировочно 100 м, что нарушило нормальные условия жизнеобеспечения у 76 домохозяйств (323 жителя). Проезд возможен на автомобилях высокой проходимости. Работы по восстановлению дороги запланированы на 6 января.

Также планируются работы по восстановлению дороги в с. Лозянский Хустского района, где непогода повредила дорогу протяженностью ориентировочно 110 м, что нарушило нормальные условия жизнеобеспечения у 38 домохозяйств (161 житель). Проезд возможен на автомобилях высокой проходимости.

Планируемые и другие работы:

- вследствие интенсивных дождей и повышения уровня воды в с. Площадь Хустского района повреждена дорога коммунального протяженностью ориентировочно 70 м, что нарушило нормальные условия жизнеобеспечения у 48 домохозяйств (204 жителя). Проезд возможен на автомобилях высокой проходимости. Работы по восстановлению дороги запланированы на 06.01.2022 г.

- вследствие интенсивных дождей и повышения уровня воды в с. Торунь Хустского района разрушено берегоукрепление откоса земляного полотна длиной 100 м, что нарушило нормальные условия жизнеобеспечения у 21 домохозяйства (62 жителя). Проезд возможен. Работы по восстановлению запланированы на 06.01.2022 г.

- вследствие интенсивных дождей и повышения уровня воды в с. Лопушное Хустского района разрушено берегоукрепление откоса земляного полотна длиной 50 м, что нарушило нормальные условия жизнеобеспечения у 21 домохозяйства (72 жителя). Проезд возможен. Работы по восстановлению запланированы на 06.01.2022 г.

- вследствие интенсивных дождей и повышения уровня воды в с. Репинное Хустского района, размыто гравийное покрытие проезжей части коммунальной дороги, подмыты опоры на переходных деревянных мостках, разрушен 1 деревянный пешеходный мост, что нарушило нормальные условия жизнеобеспечения у 9 домохозяйств (41 житель). Работы по восстановлению запланированы на 06.01.2022 г.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье из- за дождей взошли два селевых потока – десятки домов оказались подтоплены.