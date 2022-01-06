«Противостояние» в «инфекционке»: Студзинская заявила, что по указанию экс-директора Федоровой коллектив больницы саботирует работу

В четверг, 6 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжается противостояние экс-директора больницы Светланы Федоровой и новоназначенной и.о. директора Ярославы Студзинской. По словам последней, административный персонал больницы отказывается выполнять свои должностные обязанности.

Напомним, 4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской.

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10:26 Ярослава Студзинская на своей странице в Facebook сообщила, что коллектив саботирует работы по указанию экс-директора Светланы Федоровой.

«С утра на своем рабочем месте в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». Работы много, а вот исполнения своих должностных обязанностей со стороны админперсонала больницы – никакого. По указанию женщины, которая до этого руководила учреждением, все заместители и административные персонал саботируют свою работу. Отсутствуют на рабочем месте и стыдливо опускают глаза, когда им указываешь на это», - написала Ярослава Студзинская.

Также она опубликовала видео с больницы, чтобы все желающие «могли проникнуться той обстановкой и атмосферой, которую насаждает наша дама с какой-то ужасающей манией величия».

«Вы со мной, как с депутатом, не имеете права разговаривать… Вы здесь никто!», - как по мне, этой фразой Федорова все сказала. Это все было бы смешно, если бы не имело последствий», - прокомментировала Студзинская.

В свою очередь, она призвала всех, кем манипулирует экс-директора Федорова, не втягивать в конфликт простых медиков, медсестер и санитарок, которые должны заниматься спасением жизни людей, а не прихотями экс-директора.

«На сейчас поставила задачи отделу кадров и бухгалтерии провести все подготовительные работы и предоставить все необходимые документы для того, чтобы медперсонал без задержек получил аванс. Все зафиксировала и предупредила работников этих структурных подразделений об ответственности за невыполнение их должностных обязанностей. Это на случай, если наша кукловодша решит запретить им это делать», - резюмировала она.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.