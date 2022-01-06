В Николаевской области за сутки выявили 122 новых COVID-случая, выздоровели почти 400 больных и 8 человек умерли

По состоянию на 6 января в Николаевской области выявлено 122 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 06.01.2022 из всех 115 809 (+122) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68747 (+52);

Первомайск – 6686 (+6);

Южноукраинск – 3716 (+2);

Вознесенск – 2630 (+1);

Очаков – 1857 (+10).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрирован 51 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3000 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 392, всего – 110156. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3306, в сутки – 8.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 06.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 458 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 32 больных;

- городская больница №3 Николаева – 55 больных и 15 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 39 больных и 2 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 8 больных и 22 человека с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 34 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 15 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 25 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 15 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 12 больных и 7 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 8 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 24 больных и 4 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 21 больной и 4 человека с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 3 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 21 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 36 больных;

- роддом №1 Николаева – 1 больной.

По состоянию на 06.01.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 116,22 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,61% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 499,97 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 26,21 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 10,78% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -19,32% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 06.01.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27%.