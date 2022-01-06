Жители 30 домов микрорайона Лески из-за порыва день просидели без отопления – в «Николаевоблтеплоэнерго» видят в этом халатность управляющей компании

В среду, 5 января, часть домов в микрорайоне Лески остались без отопления из-за порыва внутридомовой сети. В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что в этом виновата управляющая компания ООО «Лески-М», которая к тому же скрыла факт порыва.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«Из-за халатности и безответственности ООО «Лески-М» часть домов жителей микрорайона Лески вчера была без отопления. Управляющей компанией ООО «Лески-М» вчера, 5 января, был скрыт факт порыва на внутридомовой сети в подвале дома по адресу: улице Генерала Карпенко, 31, где, к слову, находится админздание ООО «Лески-М», - говорится в сообщении.

Из-за порыва жители около 30 домов, которые получают тепловую энергию от котельной по улице Генерала Карпенко, 51, вчерашний вечер провели в холодных домах. Отмечается, что несвоевременное обнаружение порыва могло привести и к возникновению аварийной ситуации на котельной ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«К счастью, специалистами ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» была найдена утечка в подвале жилого дома на сетях ООО «Лески-М», однако со стороны управляющей компании не сделано абсолютно ничего, чтобы устранить произошедшую по ее же вине аварийную ситуацию. В настоящее время котельная предприятия работает в штатном режиме, теплоснабжение восстановлено. Без отопления остается только один жилой дом по адресу улица Генерала Карпенко, 31», - резюмировали на предприятии.

Напомним, что 5 января часть Ингульского района осталась без отопления - «Николаевская ТЭЦ» проводила ремонтные работа на Богоявленском проспекте.