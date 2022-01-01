На Николаевщине из-за короткого замыкания в телевизоре произошло задымление в общежитии – один человек попал в реанимацию

Утром в четверг, 6 декабря, в 05:58 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного общежития по улице Коротченко города Первомайска.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию к месту, пожарные установили, что в результате короткого замыкания телевизора (без дальнейшего горения) образовалось плотное задымление в квартире и на лестничной клетке дома. Соседи на улицу вывели 33-летнего мужчину, который надышался дымом.

«Спасатели вывели на свежий воздух еще 9 жителей дома и приняли меры по проветриванию помещений от дыма. Пострадавшего каретой скорой госпитализировали в лечебное учреждение. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии с диагнозом отравлением угарным газом», - говорится в сообщении.

Из-за плотного задымления пожарные работали звеном газодымозащиты.

На место привлекались две единицы техники и восемь человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали правоохранители и медики.

Напомним, ранее в Николаеве из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали шестерых жителей дома.