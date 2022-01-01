В ДТП на трассе возле Первомайска пострадали четыре человека

В четверг утром, 6 января, на трассе Р-75 возле Первомайска произошло ДТП с участием автомобиля Opel Kadett.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

ДТП произошло около 9:00. 43-летний водитель автомобиля Opel Kadet, двигаясь по автодороге Р-75 «Тимково-Балта-Первомайск-Домановка-Александровка», на 133 км в направлении города Первомайска, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет, где допустил столкновение с деревом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и трое его пассажиров, 35-ти, 39-ти и 59-ти лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 1 ст. 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

«Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (068) 314-29-49, (063) 128-72-16, 102», - добавили в ведомстве.

Напомним, управление патрульной полиции разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло 29 декабря 2021 года в Николаеве на улице Пограничной, в районе дома №53.