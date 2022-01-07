СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 7 тысяч новых случаев COVID-19, 5,5 тысяч человек выздоровели

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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9:30 За прошедшие сутки, 6 января, в Украине выявили 7 177 новых случаев коронавирусной болезни, почти две сотни зараженных скончались. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди 7177 больных 364 детей. Заболели 203 медика.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 866 человек, летальных исходов – 192. В то же время выздоровели 5 595 человек.

Среди всех регионов страны больше всего заражений в Киеве – 904, Ивано-Франковской (505) и Львовской (494) областях.

Всего с начала пандемии от ковида умерли 97 088 украинцев.