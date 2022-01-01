Протесты в Казахстане: В МВД сообщили о 26 убитых, более 3 тысяч человек задержаны

В Казахстане уже несколько дней по всей стране проходят массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались 2 января в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивение, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

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10:45 Президент Казахстана Токаев во время свого обращения к народу заявил, что дал приказ силовикам и военнослужащим открывать огонь без предупреждения, пишет BAZA.

– Мы не будем вести переговоры с террористами. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь без предупреждения, – сказал он.

– Кто не сдастся, будет уничтожен, - заявил Токаев.

10:44 KazTAG пишет, что дважды были отбиты попытки захватить телебашню Коктобе в Алматы. Якобы «террористы обезглавили курсанта, на их стороне действовали снайперы».

«Основными объектами нападений были административные здания и полиция. Террористы предпринимали попытки выйти в прямой эфир при захвате телеканалов», - сообщает телеграмм-канал.

В другом случае произошла перестрелка недалеко от резиденции президента Казахстана в Алматы.

10:24 По данным местных СМИ, стрельба уже дошла и до Алматинской области. По словам жительницы Талдыкоргана, ее автомобиль обстреляли, из-за чего ей пришел бросить транспортное средство и убежать.

10:21 Как пишет КазТАГ, в Алматы интернет работает не везде, закрыты заправки, 6 января из придворовых магазинов скупили картофель, гречку и другие продукты первой необходимости.

В городе до сих пор слышна стрельба. Горожане жалуются на отсутствие налички. Также люди не могут пополнить баланс мобильной связи.

9:47 Как пишет Telegram-канал NEXTA, в Алматы пытались захватить Пограничную Академию Комитета национальной безопасности Казахстана. Начальник Академии убит.

9:45В пресс-службе МВД Казахстана сообщили о 26 убитых, 18 раненых и более 3 тысяч задержанных среди протестующих. Также убито 18 силовиков. В стране введён красный уровень террористической опасности.