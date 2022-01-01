На Николаевщине в гараже загорелась легковушка – владелец авто не соблюдал правила безопасности во время сварки

Днем в четверг, 6 января, в селе Новоегоровка Николаевской области на территории частного домовладения произошел пожар легкового автомобиля во время сварочных работ.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:28 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля Daewoo Nexia на территории частного домовладения по улице Леси Украинки села Новоегоровка Баштанского района.

На место выехал дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию установлено, что на момент возникновения пожара транспортное средство находилось в гараже. Владелец вытолкал машину во двор и пытался потушить огнетушителем, действенных результатов это не дало. Пожарные локализовали пожар в 15:56 и в 16:07 ликвидированы на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя, дополнительно привлекались сотрудники полиции.