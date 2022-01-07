В селе на Николаевщине из-за неосторожного курения в доме погиб мужчина

В селе Новоегоровка Николаевской области в четверг, 6 января, во время пожара жилого дома погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 07:35 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Садовая села Новоегоровка Баштанского района.

На место выехал дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию здание было охвачено огнем полностью. Пожарные в 08:22 пожар локализовали. Во время проведения разведки в доме обнаружено тело 54-летнего мужчины. В 09:50 пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров, предварительная причина – неосторожность во время курения.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.