Николаевские спасатели ликвидировали пожар в подвале многоэтажки

Вечером в четверг, 6 января, в Николаеве по улице Чкалова в подвальном помещении многоэтажного дома произошел пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:01 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома по улице Чкалова.

На место выехали дежурные отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей, автолестница 4-й ГПСЧ, дежурная смена оперативно-координационного центра и автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения. В результате пожара образовалось плотное задымление. Пожарные локализовали пожар в 17:30 и ликвидировали в 17:57 на площади 15 квадратных метров. Благодаря оперативно принятым мерам угрозы жизни и здоровью граждан не было.

От ГСЧС на месте работали пять единиц техники и 12 спасателей, дополнительно привлекалась аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».