На Николаевщине за сутки коронавирус обнаружили у 163 человек

В Николаевской области по состоянию на 7 января, за минувшие сутки обнаружили 163 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Распространение новых случаев по городам и ОТГ:
- Николаев – 45;
- Первомайск – 47;
- Южноукраинск – 4;
- Вознесенск – 3;
- Очаков – 6.
- другие районы и ОТГ – 58.
За сутки выздоровело 226 больных, умерло – 8. С начала пандемии в Николаевской области всего заболели 115 тысяч 972 человека, 3314 больных умерли.
На стационарном лечении находится 435 человек, больных COVID-19 или с подозрением:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 32 больных;
- городская больница №3 Николаева – 56 больных и 11 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 37 больных и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 8 больных и 18 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 32 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 40 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 29 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 16 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 11 больных и 5 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 10 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 24 больных и 5 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 21 больной и 7 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 5 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 2 больных и 16 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 31 больной;
- роддом №1 Николаева – 1 больная.