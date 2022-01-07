На Николаевщине за сутки коронавирус обнаружили у 163 человек

В Николаевской области по состоянию на 7 января, за минувшие сутки обнаружили 163 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам и ОТГ:

- Николаев – 45; - Первомайск – 47; - Южноукраинск – 4; - Вознесенск – 3; - Очаков – 6. - другие районы и ОТГ – 58.

За сутки выздоровело 226 больных, умерло – 8. С начала пандемии в Николаевской области всего заболели 115 тысяч 972 человека, 3314 больных умерли.

На стационарном лечении находится 435 человек, больных COVID-19 или с подозрением: