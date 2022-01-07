Николаевские нацгвардейцы и полицейские оперативно оказали первую помощь подростку, который из-за ссоры с родителями порезал вены

Вечером в среду, 5 января, в Николаеве нацгвардейцы и полицейские спасли жизнь подростку, совершившему попытку самоубийства.

Об этом сообщили в 19 Николаевском полку охраны общественного порядка НГУ.

Инцидент произошел 5 января около 19:00. Совместный автопатруль нацгвардейцев 19-го Николаевского полка охраны общественного порядка НГУ и патрульной полиции несли службу по охране общественного порядка в Заводском районе города, когда на служебный планшет поступило сообщение о том, что на аллее в местном парке находится парень, порезавший себе вены.

Через несколько минут правоохранители уже были на месте происшествия. На скамейке лежал молодой человек, на руках у которого были довольно глубокие порезы. Парень уже успел потерять достаточно много крови.

– Поругался с родителями, – так объяснил свой поступок юноша.

Не теряя времени, патрульные, еще до приезда медиков, оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь - жгутом остановили кровотечение и перебинтовали руку.

Внимание, на видео присутствуют кадры крови!

По прибытии кареты скорой, парня передали медикам.