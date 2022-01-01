На Прикарпатье автомобиль слетел с обрыва и упал на крышу коттеджа

В Ивано-Франковской области 7 января сотрудники ГСЧС спасли женщину, чей автомобиль упал на крышу дома.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

ДТП случилось в селе Соколовка Косовского района. Легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и упал на жилой дом. Судя по фото, дорога проходит возле обрыва, а коттедж находится в низине.

Спасатели достали из автомобиля женщину, которую передали медикам. Также они отключили газобаллонное оборудование и аккумулятор, чтобы избежать пожара.

Напомним, ранее возле Николаева Peugeot вылетел в кювет и врезался в дерево.