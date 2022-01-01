Николаевская полиция разыскивает подростка, который пошел в музыкальную школу и не вернулся домой

В Николаеве полиция разыскивает 15-летнего парня, который 6 января пошел на занятия и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Отделение полиции №3 Николаевского районного управления полиции разыскивает Кутузова Романа Романовича, который в четверг, 6 января, около 16:00 пошел в музыкальную школу и до сих пор не вернулся. По имеющейся информации может быть с другом.

Приметы : рост около 167 см, среднего телосложения, вьющиеся волосы русого цвета.

Был одет в: куртку синего цвета с красными вставками, джинсы черного цвета, синие кроссовки с красными вставками, темно-синий рюкзак.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №3 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64 или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.