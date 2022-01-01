СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 3 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели почти 2 тысячи человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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10:05 За минувшие сутки, 7 января, выявили еще более 3 000 случаев коронавируса в Украине, сообщили в Минздраве.

За 7 января зафиксировали 3 195 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 151, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

госпитализировали - 1 752 человек; летальных исходов - 76; выздоровели - 1 942 человека.

За сутки сделали более 29 000 тестирований на COVID. За все время пандемии в Украине заболели - 3 699 663 человека, выздоровели - 3 508 451, летальных исходов - 97 164.

Как отметили в МОЗ, с 8 января центры и пункты вакцинации COVID-19 возобновили работу. 7 января они были закрыты из-за праздника Рождества.