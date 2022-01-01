Протесты в Казахстане: Число задержанных выросло почти до 4,5 тысяч, среди них иностранцы

В Казахстане уже несколько дней по всей стране проходят массовые митинги из-за повышения цены на сжиженный газ. Акции начались 2 января в городе Жанаозен в Мангистауской области. Однако уже 4 января на протест вышли во всех городах страны. Несмотря на попытки силовиков усмирить протестующих, им не удалось подавить митинги.

5 января наиболее ситуация усугубилась в городе Алма-Аты. Протестующие захватили оружие и начали оказывать вооруженное сопротивление, захватили местную администрацию, президентскую резиденцию и аэропорт. По городу прокатилась волна мародерства. Поздно вечером в Алма-Аты началась антитеррористическая операция.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДБК за помощью. В итоге ОДБК приняло решение ввести в Казахстан миротворческие силы.

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10:33 Нурсултан Назарбаев находится в Казахстане, написал в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай. Информацию о том, что экс-президент Казахстана вместе с семьей вылетел из страны он назвал «заведомо ложной» и «спекулятивной».

«Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», – написал Укибай.

По его словам, Назарбаев также провел несколько телефонных разговоров с главами «дружественных Казахстану государств».

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – добавил Укибай.

Накануне местные СМИ написали о том, что Назарбаев и его дочери вместе с семьями покинули страну на фоне массовых протестов. Незадолго до этого журналисты фиксировали вылет из страны самолета Динары Назарбаевой – средней дочери елбасы (лидера нации – прим.). Была ли на борту сама Динара и возвращалась ли она после этого в страну, неизвестно.

10:19 Число задержанных в результате протестов и беспорядков в Казахстане превысило 4 400 человек. Среди задержанных есть граждане одного из соседних государств, сообщает издание tengrinews.

По последней информации, в отделения полиции по всей стране доставили 4 404 человек.

Также сообщается, что среди задержанных есть иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области были задержаны более 100 человек, по предварительным данным, они граждане одного из соседних государств.

10:15 Российская Федерация продолжает перебрасывать в Казахстан военную технику, сообщили в Минобороны РФ.

«Воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», – говорится в сообщении.

10:13 В Сети сообщают, что в Алматы до сих пор слышна стрельба, фасады зданий частично разрушены, на улицах можно заметить горящие авто.

10:10 В Казахстане задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов по делу о госизмене (ст.175 ч. 1 УК РК). Об этом сообщается на сайте КНБ, передает «Новая газета».

В сообщении уточняется, что «досудебное расследование по факту государственной измены» было начато 6 января.

«В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в пресс-релизе КНБ.

О том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Масимова стало известно в ночь с 5 на 6 января. Новым главой КНБ назначили Ермека Сагимбаева, который ранее занимал пост начальника службы государственной охраны.

В тот же день Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

С 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год Масимов занимал должность премьер-министра Казахстана. В 2016 году Масимов стал главой КНБ.