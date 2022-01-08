На Николаевщине за сутки обнаружили 84 новых случая коронавирусной инфекции

В Николаевской области по состоянию на 8 января, за минувшие сутки обнаружили 84 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Распределение новых случаев по городам и районам:

- Николаев –55; - Первомайск –7; - Южноукраинск – 2; - другие ОТГ и районы – 20.

За сутки выздоровело 98 больных COVID-19, умерло – 2 человека.

Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 116 тысяч 56 человек, умерло 3316 пациентов.

На стационарном лечении находится 422 человека, больных COVID-19 или с подозрением: