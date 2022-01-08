На Николаевщине за сутки обнаружили 84 новых случая коронавирусной инфекции

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08.01.2022 10:41

В Николаевской области по состоянию на 8 января, за минувшие сутки обнаружили 84 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Распределение новых случаев по городам и районам:

- Николаев –55;

- Первомайск –7;

- Южноукраинск – 2;

- другие ОТГ и районы – 20.

За сутки выздоровело 98 больных COVID-19, умерло – 2 человека.

Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 116 тысяч 56 человек, умерло 3316 пациентов.

На стационарном лечении находится 422 человека, больных COVID-19 или с подозрением:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 16 больных;

- городская больница №3 Николаева – 66 больных и 10 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 31 больной и 1 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 8 больных и 17 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 31 больной;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 36 больных;

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 21 больной;

- Очаковская многопрофильная больница – 15 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 7 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 7 больных;

- Новобугская центральная районная больница – 23 больных и 7 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 9 человек с подозрением;

- Снигиревская городская больница – 5 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 31 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 25 больных.

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