На Николаевщине за сутки обнаружили 84 новых случая коронавирусной инфекции

В Николаевской области по состоянию на 8 января, за минувшие сутки обнаружили 84 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Распределение новых случаев по городам и районам:
- Николаев –55;
- Первомайск –7;
- Южноукраинск – 2;
- другие ОТГ и районы – 20.
За сутки выздоровело 98 больных COVID-19, умерло – 2 человека.
Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 116 тысяч 56 человек, умерло 3316 пациентов.
На стационарном лечении находится 422 человека, больных COVID-19 или с подозрением:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 16 больных;
- городская больница №3 Николаева – 66 больных и 10 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 31 больной и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 8 больных и 17 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 31 больной;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 36 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 21 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 15 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 7 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 7 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 23 больных и 7 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 9 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 5 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 31 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 25 больных.