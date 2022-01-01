На Николаевщине врач шел пешком 3 километра к пациенту, потому что «скорая» застряла на грунтовой дороге – медикам пришли на помощь спасатели

Вечером в пятницу, 7 января, в Баштанском районе спасатели помогли вытащить застрявшую на грунтовой дороге карету скорой помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 18:05 в Службу спасения поступило сообщение о том, что карета скорой медицинской помощи направлялась по вызову в село Трудовое Баштанского района и по дороге в 3 километрах от места назначения автомобиль застрял в грязи грунтовой дороги.

На место выехало дежурное отделение 7-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда. Сначала спасатели помогли транспортировать тяжелобольного с врачом, который самостотельно дошел к пациенту, к карете скорой медицинской помощи, и с помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости вытащили скорую.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя.

Напомним, что в Николаевской области спасатели помогли водителям грузовика и «скорой» преодолеть скользкие дороги.