На Николаевщине сгорел склад с 87 тоннами соломы

В пятницу, 7 января, в селе Пески Николаевской области на частной территории на складе сгорело 87,5 тонн соломы. Причины пожара устанавливаются.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 23:26 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Степной села Пески Баштанского района.

На место пожара направлено отделение 7-й государственной пожарно-спасательной части 3-го отряда. Прибывшие на место спасатели выяснили, что на частной территории в складском помещении горит солома в тюках. Пожар в 23:58 локализовали и в 02:30 ликвидировали на площади 250 квадратных метров, его причину устанавливают. В результате возгорания уничтожено 87,5 тонн соломы.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и пять человек. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве на Центральном проспекте загорелся склад, спасателям пришлось бороться с сильным задымлением.