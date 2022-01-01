Возле Николаева нетрезвый водитель врезался в отбойник на недавно отремонтированном участке трассы Н-11

В пятницу, 7 января, на отремонтированном участке трассы Н-11 возле Николаева нетрезвый водитель повредил барьерное ограждение.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

«На трассе Н-11 Днепр-Николаев вблизи областного центра, в результате нетрезвого вождения произошло ДТП. Это привело к изуродованию части барьерного ограждения на недавно отремонтированном и обустроенном отрезке автодороги», – говорится в сообщении.

Как отметили в САД, в настоящее время неизвестна судьба водителя.

Напомним, как в Николаеве рекордно пьяный водитель въехал в ограждение.