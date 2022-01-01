На Закарпатье женщина вызвала медиков, потому что якобы нашла младенца – такую историю она придумала, чтобы скрыть роды от односельчан

На Закарпатье женщина сообщила «скорой», что на помойке нашла младенца. Вскоре стало известно, что эту историю она придумала, чтобы скрыть роды 16-летней дочери.

Об этом сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел в пятницу, 7 января. Медикам поступил вызов из одного из сел Иршавщины – женщина взволнованно рассказывала, что нашла на помойке новорожденного ребенка. Бригада мгновенно прибыла на место происшествия. Женщина, которая вызвала скорую, провела медиков в свой дом и объяснила, что когда выносила мусор, нашла младенца в картонной коробке. К моменту прибытия бригады младенец был уже переодет и спокоен.

Фельдшер осмотрела ребенка, обработала пуповину и обратила внимание на ряд разногласий в рассказе женщины. Впоследствии прибыла полиция, которая окончательно выяснила все обстоятельства этого случая.

Оказалось, что историю с находкой на помойке младенца женщины придумала, чтобы скрыть роды своей несовершеннолетней дочери.

«16-летняя девушка родила еще утром 7 января, но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть «спектакль» с находкой на мусорнике», – говорится в сообщении.

16-летнюю маму и новорожденную девочку «скорая» доставила в Иршавскую районную больницу. По словам врачей, оба чувствуют себя хорошо.

Напомним, как в РФ мужчина заявил о подмене своих умерших детей на куклы на похоронах – оказалось, что его жена даже не рожала.