В «Борисполе» пограничники не пропустили российского актера, который приехал на съемки, и на три года запретили въезд в Украину

Украинские пограничники не пустили российского актера, который в пятницу, 7 января, прилетел в аэропорт Борисполь из Стамбула.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Во время проведения необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что 34-летний россиянин, который является актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках русского сериала.

В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове.

Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

За нарушение норм украинского законодательства гражданина РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года. Мужчина вернется обратно обратным рейсом.

Как пишет УП, речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко. Он участвовал в съемках сериала «Гурзуф» в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, как пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе, которая незаконно посещала аннексированный Крым.