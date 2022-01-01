В Харькове произошел пожар в общежитии, спасатели эвакуировали 106 студентов

В Харькове 7 января случился пожар в одной из комнат Харьковского национального университета им. Каразина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

В комнате на 3-м этаже пятиэтажного общежития горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей. Всего эвакуировали 106 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Николаеве произошел пожар в девятиэтажке, спасли четырех человек.