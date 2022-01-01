В Пакистане в снежной ловушке оказались более тысячи автомобилей, 21 человек погиб

Более 20 человек погибли в районе города Мурри в пакистанской провинции Пенджаб, их автомобили оказались погребенными под снегом в результате мощного снегопада.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на BBC.

Пока, по данным местных властей подтверждается гибель 21 человека, всего под снегом оказались примерно тысяча автомашин. Район объявлен зоной бедствия.

В последние дни в район города Мурри прибыли туристы на более чем 100 тысячах автомобилей для того, чтобы понаблюдать за необычно сильным снегопадом.

Напомним, ранее на Николаевщине врач шел пешком 3 километра к пациенту, потому что «скорая» застряла на грунтовой дороге.