На Буковине ссора закончилась стрельбой, из-за рикошета пострадали двое мужчин

В Черновицкой области конфликт в компании мужчин закончился стрельбой и случайными травмами двоих человек.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Во время совместного отдыха 2 января в компании мужчин возник спор, в ходе которого двое из них выстрелили в землю из зарегистрированного оружия. По предварительным данным, в результате рикошета гравия двое мужчин получили травмы глаз. Медики доставили их в больницу.

Полиция устанавливает окончательные причины инцидента, расследуется уголовное производство о хулиганстве.

Напомним, ранее в Николаеве на площади Победы две компании устроили стрельбу и пытались сбежать от полиции.