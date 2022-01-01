В Николаеве на Намыве высыпали десятки тонн строительного мусора: «Берег превращается в огромную свалку»

Николаевский фотограф Виктор Аджамский опубликовал видео, в котором показал, что на берег микрорайона Намыв вывезли строительный мусор.

Об этом Аджамский сообщил на своей странице в Facebook.

Он призвал полицию, городские и областные власти – мэра Александра Сенкевича, главу областного совета Анну Замазееву и заместителя главы Николаевской ОГА Юрия Гранатурова обратить внимание на проблему.

«Пока мы здесь отмечаем новогодние праздники, на территорию берега Намыва за ЖК «Ривьера» свезены десятки грузовиков строительного мусора. То это ли те, кого ловил за руку на Северном Илья Зелинский, или кто-то другой – я не знаю. Но своими глазами вижу, как быстро эта любимая многими николаевцами зона отдыха превращается в огромную свалку», - написал он.

Напомним, ранее застройщика территории бывшей николаевской больницы №2 уличили в вывозе строительного мусора в микрорайон Северный.