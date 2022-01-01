Нетрезвый киевлянин в метро спустился на пути и заблокировал движение поездов

В Киеве на станции метро «Теремки» нетрезвый мужчина слез на пути и заблокировал движение поездов.
Об этом сообщает «УНИАН».
Движение поездов на станции было ограничено в течение 30 минут. Мужчину с бутылкой в руке уговорили подняться на платформу другие пассажиры. Полицейские подошли несколько минут спустя.
«На неадеквата составлены админпротоколы: за мелкое хулиганство, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил карантина», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве иностранец угрожал оружием пассажирам метро.