Нетрезвый киевлянин в метро спустился на пути и заблокировал движение поездов

В Киеве на станции метро «Теремки» нетрезвый мужчина слез на пути и заблокировал движение поездов.

Об этом сообщает «УНИАН».

Движение поездов на станции было ограничено в течение 30 минут. Мужчину с бутылкой в руке уговорили подняться на платформу другие пассажиры. Полицейские подошли несколько минут спустя.

«На неадеквата составлены админпротоколы: за мелкое хулиганство, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил карантина», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве иностранец угрожал оружием пассажирам метро.