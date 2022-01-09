В США задержанный устроил скандал в полицейском участке и облился антисептиком – он загорелся, когда к нему применили электрошокер

В США проводят расследование гибели задержанного в октябре 2021 года Джейсона Джонса, погибшего после применения электрошокера. Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк опубликовал кадры инцидента, произошедшего в одном из полицейских участков Нью-Йорка в октябре 2021 года.

Об этом сообщает Lenta.ru.

На записи видно, что между мужчиной и полицейскими при задержании вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина разорвал на себе майку, бросил ботинки на стол и облился санитайзером. Попытавшись взять ситуацию под контроль, один из сотрудников правоохранительных органов применил электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами. Это привело к тому, что мужчина вспыхнул.

На записи видно, что полицейские бросились в другую комнату, в то время как задержанный упал на пол и принялся сбивать пламя с головы руками. Через несколько секунд ему это удалось. Несмотря на сильные ожоги, Джонс продолжал ходить по комнате порядка 20 минут, прежде чем его госпитализировали.

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Как уточняет RT, Джонс умер в больнице 15 декабря. Это произошло спустя около двух месяцев после инцидента с антисептиком. Причина смерти мужчины пока не раскрывается.

Напомним, как глава патрульной полиции Жуков испытал на себе новый электрошокер Taser, и прокомментировал, что «было довольно неприятно, но я цел и здоров».