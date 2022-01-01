СПЕЦТЕМА: В Украине зафиксировали 2810 новых случаев коронавируса, почти столько же людей выздоровело

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

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9:58 За сутки 8 января в Украине зафиксировали 2810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 163 ребенка и 33 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Также за минувшие сутки госпитализировали 840 человек, 75 пациентов умерли, выздоровело 2818 человек.

Кроме того, 26 тысяч 950 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 7018 человек, вторую дозу – 17 тысяч 425 человек, дополнительную дозу получили 314 человек, бустерную дозу – 2193 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 3 миллиона 702 тысячи 473 человека, 97 тысяч 239 человека умерли. С начала вакцинальной кампании привито 14 миллионов 807 тысяч 336 человек.