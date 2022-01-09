В Вознесенском районе во время пожара погиб мужчина

В селе Веселый Раздол Вознесенского района 8 января во время пожара погиб 57-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям о пожаре жилого дома сообщили в 23:43. На место выехал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. Также возгорание помогала тушить местная пожарная охрана «Александровка». Во время проведения разведки в одной из комнат обнаружили тело погибшего мужчины. Пожар ликвидировали на площади 20 кв.м, его причина – неосторожность во время курения.