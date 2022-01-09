На Николаевщине за сутки коронавирусом заболели 62 человека, никто из пациентов не умер

В Николаевской области за сутки, по данным на 9 января, зафиксировали 62 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Распространение новых случаев по городам и районам:
- Николаев – 18;
- Первомайск – 1;
- Южноукраинск – 4;
- Вознесенск – 2;
- Очаков – 2.
- другие ОТГ и районы – 35.
За сутки выздоровело 100 больных, никто из пациентов не умер. Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 116 тысяч 118 человек, умерло 3316 больных.
На стационарном лечении сейчас находится 412 человек, больных COVID-19 или с подозрением:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 17 больных;
- городская больница №3 Николаева – 66 больных и 11 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 31 больной и 3 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 8 больных и 19 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 33 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 37 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 21 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 14 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 1 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 7 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 7 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 23 больных и 3 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных и 9 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 5 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 1 больной и 20 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 23 больных.