На Николаевщине за сутки коронавирусом заболели 62 человека, никто из пациентов не умер

В Николаевской области за сутки, по данным на 9 января, зафиксировали 62 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распространение новых случаев по городам и районам:

- Николаев – 18; - Первомайск – 1; - Южноукраинск – 4; - Вознесенск – 2; - Очаков – 2. - другие ОТГ и районы – 35.

За сутки выздоровело 100 больных, никто из пациентов не умер. Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели 116 тысяч 118 человек, умерло 3316 больных.

На стационарном лечении сейчас находится 412 человек, больных COVID-19 или с подозрением: