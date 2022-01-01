В Харькове мужчина после ссоры с женой поджег себя перед патрульными, которые приехали на вызов – полицейские успели его спасти

В Харькове мужчина из-за семейной ссоры облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег перед патрульными. Полицейским удалось спасти его.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Инцидент произошел вечером 6 января. Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу.
Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.
Полицейские сразу начали тушить огонь. Мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти. Все же правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую одежду.
В дальнейшем мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали гражданина в больницу.
Напомним, как на Киевщине мужчина из-за ревности поджег микроавтобус товарища жены, а когда суд его отпустил, то сжег легковушку другого ее знакомого.