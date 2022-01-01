В Харькове мужчина после ссоры с женой поджег себя перед патрульными, которые приехали на вызов – полицейские успели его спасти

В Харькове мужчина из-за семейной ссоры облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег перед патрульными. Полицейским удалось спасти его.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Инцидент произошел вечером 6 января. Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу.

Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.

Полицейские сразу начали тушить огонь. Мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти. Все же правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую одежду.

В дальнейшем мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали гражданина в больницу.

Напомним, как на Киевщине мужчина из-за ревности поджег микроавтобус товарища жены, а когда суд его отпустил, то сжег легковушку другого ее знакомого.