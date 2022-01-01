Жительница Днепра случайно постирала своего кота, он провел в машинке полчаса

В Днепре ветеринары оказали помощь коту Броше, который пережил стирку в машинке.

Об этом сообщили в ветеринарной клинике «На Рабочей».

Кот Броша очень любит спать в барабане стиральной машины, где оказалась собачья лежанка, которую собирались постирать. Лежанка серого цвета, как и сам кот, из-за этого хозяйка не заметила питомца.

«Кот пробыл в стиральной машине около 30 минут, прежде чем владельцы услышали его крики. При открытии машинки кот выбежал и пытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару. На осмотре у кота была низкая температура, хрипы в лёгких, глаза не открывались из-за порошка, а из пасти сильно пахло стиральным средством. Броше провели всю необходимую терапию. К счастью, его анализы были в норме и в скором времени кот отправился домой. Сейчас он чувствует себя хорошо – активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает», - сообщили в клинике.

Напомним, ранее на футбольном матче в Майами зрители спасли кота, сорвавшегося с трибуны.