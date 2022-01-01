Американская учительница посадила своего сына в багажник, чтобы не заразиться от него коронавирусом

Учительница из США Сара Бим закрыла своего больного коронавирусом 13-летнего сына в багажнике авто, чтобы не заразиться во время поездки на повторное тестирование на Covid-19.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Инцидент произошел 3 января в штате Техас. Сотрудница пункта тестирования на Covid-19 обходила автомобили, собирая информацию от водителей, стоящих в очереди. Услышав, что в багажнике одного из автомобилей кто-то есть, она вызвала полицию.

Когда учительница открыла багажник, там обнаружили мальчика. Сара Бим объяснила, что это ее 13-летний сын, получивший положительный тест на Covid-19, и она привезла его на дополнительное тестирование. А чтобы не заразиться во время поездки, она поместила ребенка в багажник. Сотрудница центра отказалась проводить тест, пока мальчику не разрешат сесть на заднее сиденье автомобиля. 41-летнюю Сару Бим задержали, она обвиняется в создании угрозы для жизни ребенка.

«Правоохранительные органы провели полное расследование, в результате которого выдали ордер на арест. К счастью, ребенок не пострадал», - рассказали в местной полиции.

Напомним, ранее в России из багажника попавшего в ДТП автомобиля выпал труп мужчины.