В Польше на трассе водитель Daewoo выехал на «встречку» и столкнулся с Ford – в аварии пострадал 29-летний украинец, спасти его не удалось

В Польше погиб 29-летний украинец в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге в Страмнице на северо-западе страны.

Об этом сообщает портал tvn24.

По информации представителей местной полиции, украинец был за рулем автомобиля Daewoo Matiz и двигался по дороге №163, около 08:30 по местному времени. Мужчина внезапно выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший во встречном направлении Ford.

В результате столкновения 29-летний водитель Daewoo Matiz погиб.

Медики долго боролись за жизнь мужчины. В «скорой» смогли восстановить его жизненные функции и госпитализировали. Однако вскоре парень скончался.

60-летнего водителя Ford в сознании и с болью в груди госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. В полиции говорят, что на момент аварии он был трезв.

Полиция под надзором прокуратуры выясняет точные причины аварии с участием гражданина Украины.

Напомним, как в Польше BMW на скорости врезался в столб, погибли трое украинцев.