В Николаеве неизвестный заявил о «заминировании» катка на Соборной площади

В Николаеве 9 января неизвестный сообщил, что якобы заминирован каток на Соборной площади.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в СБУ.

На электронную почту управления СБУ в Николаевской области пришло письмо от «минера».

«В этот прекрасный день спешу сообщить, что каток заминирован внутри и по бокам», - таков примерный текст письма.

На место прибыла полиция и другие специальные службы, кинологи с собакой, которые обследуют каток.

Горожан попросили покинуть Соборную площадь, пока не убедятся в безопасности и отсутствии бомбы. Частично перекрыли движение по улице Адмиральской.

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