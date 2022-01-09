В Черновцах ночью несколько раз включали сирена системы оповещения – оказалось, что это делал пьяный местный житель

В Черновцах полицейские задержали мужчину, который ночью включал сирены системы оповещения.

Об этом сообщает molbuk.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

8 января жителей Черновцов полночи пугали громкой сиреной. В течение вечера в полицию и на горячую линию аварийно-диспетчерской службы 1580 поступили десятки сообщений от жителей с жалобами на громкое звучание сирены.

В полиции рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения дважды включал эти сирены.

Патрульные составили на него админматериалы по ст.178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах).

Напомним, как в Николаеве пьяный водитель подъехал к патрульным, чтобы выяснить, почему они не пропускают автомобили.