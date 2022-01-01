На трассе возле Николаева легковушка после столкновения с фурой слетела с дороги и врезалась в дерево – один человек пострадал

Днем в воскресенье, 9 января, на трассе Одесса-Николаев после столкновения с фурой перевернулся легковой автомобиль Toyota Corolla.

Об этом сообщают Новости-N.

Toyota ехала со стороны Николаева в направлении Одессы. В районе поворота на село Сеньчино проезжая часть расширяется до двух полос. Легковушка начала по левой полосе опережать ехавшую впереди фуру, однако не успела завершить маневр до сужения проезжей части. В результате между легковушкой и фурой произошло боковое контактирование.

После столкновения с седельным тягачом Toyota резко изменила траекторию движения, выехала за пределы проезжей части, врезалась в дерево и перевернулась.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

В результате ДТП пострадала девушка — водитель Toyota. С места происшествия ее увезла «скорая». О состоянии пострадавшей ничего не известно.

Напомним, как ночью возле Николаева фура протаранила выехавшую на «встречку» легковушку – водителя Daewoo «скорая» забрала без сознания.