В Львовской области столкнулись автобус и Mazda, пострадали семь человек

В Львовской области 9 января на трассе Львов – Луцк столкнулись рейсовый автобус «Эталон» и легковой автомобиль Mazda 5.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

В результате столкновения деформированными конструкциями автомобиля оказались зажаты водитель и пассажирка Mazda. Спасатели их деблокировали, а также передали медикам 10-летнего мальчика, который получил легкие травмы, но находился в состоянии шока.

Рейсовый автобус следовал по маршруту Радехов-Львов. На момент столкновения в автобусе находились 8 пассажиров. В результате столкновения травмировался водитель, которого также доставили в больницу. Кроме того, в автобусе травмы получили 3 пассажира, которые после осмотра медиков от госпитализации отказались.

Напомним, ранее в Одесской области водитель рейсового автобуса выехал на «встречку» и столкнулся с BMW.