На западной границе Украины после праздников образовались пробки из грузовых и легковых автомобилей

В Украине в пунктах пропуска на участках границы со странами ЕС фиксируется увеличение пассажиротранспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников. Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности – Краковец, Шегини и Грушев, возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых», - говорится в сообщении.

В то же время, очереди отсутствуют перед пунктами пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов и Смольница. Кроме того, для тех путешественников, которые не сделали ПЦР-тесты на ковид за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска Краковец, Шегини, Рава-Русская и Ягодин работают соответствующие мобильные лаборатории. Эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.

Всего за минувшие сутки, 8-9 января, на западном направлении границу Украины пересекло около 100 тысяч человек и 17,5 тысяч автомобилей.