В Запорожской области во время работ в саду случайно откопали 100-килограммовую авиабомбу

В городе Васильевка Запорожской области 9 января местные жители нашли 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области.

Местные жители выкорчевывали старые деревья в саду и обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный. Специалисты ГСЧС идентифицировали находку как 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн.

«Специалисты-пиротехники обезвредили обнаруженную бомбу в специально отведенном месте с соблюдением техники безопасности. Также спасатели дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза местным жителям ликвидирована. От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 24 человека личного состава», - сообщили спасатели.

Напомним, что ранее возле Кинбурнской косы спасатели подняли со дна моря авиабомбу и больше полусотни снарядов.