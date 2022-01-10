СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:21 За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41), сообщили в Минздраве.

20 376 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 064 человека; летальных исходов – 86; выздоровели – 3 517 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 704 442 человека; выздоровели – 3 514 786 человек; летальных исходов – 97 325; проведено ПЦР-тестов – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: