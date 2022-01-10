СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев COVID-19

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10.01.2022 08:21

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:21 За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41), сообщили в Минздраве.

20 376 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 064 человека; летальных исходов – 86; выздоровели – 3 517 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 704 442 человека; выздоровели – 3 514 786 человек; летальных исходов – 97 325; проведено ПЦР-тестов – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3704442

1969

97325

86

3514786

3517

92331

242,4

м. Київ

338632

398

8302

5

318444

282

11886

400,9

Вінницька

113877

74

3191

14

106222

168

4464

290,0

Волинська

104242

48

2201

0

100605

57

1436

139,4

Дніпропетровська

243422

49

8942

5

231716

256

2764

87,4

Донецька

169046

8

5181

5

161538

360

2327

123,9

Житомирська

141714

43

3284

1

135773

30

2657

220,7

Закарпатська

89029

61

2438

7

81589

219

5002

399,3

Запорізька

182976

19

5363

8

176588

86

1025

61,0

Івано-Франківська

129198

77

3125

0

121212

47

4861

356,0

Київська

187180

135

4720

0

177400

78

5060

284,0

Кіровоградська

33564

50

1555

2

30168

65

1841

198,3

Луганська

60178

13

2224

0

56947

35

1007

149,8

Львівська

222550

130

6061

6

210137

128

6352

253,4

Миколаївська

116154

36

3318

2

110666

86

2170

194,5

Одеська

241909

113

5608

0

227372

741

8929

376,2

Полтавська

141897

109

3806

10

134037

127

4054

293,5

Рівненська

128374

31

2297

3

124715

3

1362

118,3

Сумська

132431

102

2861

1

126806

49

2764

260,0

Тернопільська

108806

60

2155

5

103832

74

2819

272,1

Харківська

245438

192

6420

3

232382

210

6636

250,5

Херсонська

79283

12

2708

2

75576

60

999

97,6

Хмельницька

148148

14

3369

2

141165

26

3614

288,9

Черкаська

130220

83

2674

3

123338

283

4208

354,6

Чернівецька

120319

87

3037

2

115722

47

1560

173,4

Чернігівська

95855

25

2485

0

90836

0

2534

256,9
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