СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 2 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно росло количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина. К концу декабря начался спад заболеваемости и 30 декабря уже все регионы были в «желтой» зоне. При этом появилась угроза от штамма «Омикрон», который менее опасен, чем «Дельта», но легче передается.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:21 За сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41), сообщили в Минздраве.
20 376 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу – 2 053 человека.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 064 человека; летальных исходов – 86; выздоровели – 3 517 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 704 442 человека; выздоровели – 3 514 786 человек; летальных исходов – 97 325; проведено ПЦР-тестов – 16 966 846.
С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3704442
|
1969
|
97325
|
86
|
3514786
|
3517
|
92331
|
242,4
|
м. Київ
|
338632
|
398
|
8302
|
5
|
318444
|
282
|
11886
|
400,9
|
Вінницька
|
113877
|
74
|
3191
|
14
|
106222
|
168
|
4464
|
290,0
|
Волинська
|
104242
|
48
|
2201
|
0
|
100605
|
57
|
1436
|
139,4
|
Дніпропетровська
|
243422
|
49
|
8942
|
5
|
231716
|
256
|
2764
|
87,4
|
Донецька
|
169046
|
8
|
5181
|
5
|
161538
|
360
|
2327
|
123,9
|
Житомирська
|
141714
|
43
|
3284
|
1
|
135773
|
30
|
2657
|
220,7
|
Закарпатська
|
89029
|
61
|
2438
|
7
|
81589
|
219
|
5002
|
399,3
|
Запорізька
|
182976
|
19
|
5363
|
8
|
176588
|
86
|
1025
|
61,0
|
Івано-Франківська
|
129198
|
77
|
3125
|
0
|
121212
|
47
|
4861
|
356,0
|
Київська
|
187180
|
135
|
4720
|
0
|
177400
|
78
|
5060
|
284,0
|
Кіровоградська
|
33564
|
50
|
1555
|
2
|
30168
|
65
|
1841
|
198,3
|
Луганська
|
60178
|
13
|
2224
|
0
|
56947
|
35
|
1007
|
149,8
|
Львівська
|
222550
|
130
|
6061
|
6
|
210137
|
128
|
6352
|
253,4
|
Миколаївська
|
116154
|
36
|
3318
|
2
|
110666
|
86
|
2170
|
194,5
|
Одеська
|
241909
|
113
|
5608
|
0
|
227372
|
741
|
8929
|
376,2
|
Полтавська
|
141897
|
109
|
3806
|
10
|
134037
|
127
|
4054
|
293,5
|
Рівненська
|
128374
|
31
|
2297
|
3
|
124715
|
3
|
1362
|
118,3
|
Сумська
|
132431
|
102
|
2861
|
1
|
126806
|
49
|
2764
|
260,0
|
Тернопільська
|
108806
|
60
|
2155
|
5
|
103832
|
74
|
2819
|
272,1
|
Харківська
|
245438
|
192
|
6420
|
3
|
232382
|
210
|
6636
|
250,5
|
Херсонська
|
79283
|
12
|
2708
|
2
|
75576
|
60
|
999
|
97,6
|
Хмельницька
|
148148
|
14
|
3369
|
2
|
141165
|
26
|
3614
|
288,9
|
Черкаська
|
130220
|
83
|
2674
|
3
|
123338
|
283
|
4208
|
354,6
|
Чернівецька
|
120319
|
87
|
3037
|
2
|
115722
|
47
|
1560
|
173,4
|
Чернігівська
|
95855
|
25
|
2485
|
0
|
90836
|
0
|
2534
|
256,9